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Путин не поздравил Байдена с Новым годом и Рождеством

Лидеры недружественных стран третий год не получают поздравлений от российского президента.
Анна Касаткина 2024-12-30 12:12:33
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин третий год подряд  не стал поздравлять с Новым годом и Рождеством президента США Джо Байдена, лидеров Великобритании, Франции, Германии и других недружественных государств. Список политиков, которые получили поздравления от президента, опубликовал Кремль.

«Владимир Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2025 годом руководителей целого ряда государств», - говорится в сообщении.

Среди тех, кто получил поздравительные телеграммы, - президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва, премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Венесуэлы Николас Мадуро, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сербии Александр Вучич и ряд других иностранных лидеров.

 

Кроме того, Путин направил поздравления бывшим главам государств и правительств, среди которых Нурсултан Назарбаев и Герхард Шредер.

Президент России традиционно поздравляет своих зарубежных коллег с Новым годом и Рождеством в последних числах декабря.

#Новый год #Рождество #Кремль #Владимир Путин #поздравление
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