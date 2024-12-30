Путин не поздравил Байдена с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин третий год подряд не стал поздравлять с Новым годом и Рождеством президента США Джо Байдена, лидеров Великобритании, Франции, Германии и других недружественных государств. Список политиков, которые получили поздравления от президента, опубликовал Кремль.

«Владимир Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2025 годом руководителей целого ряда государств», - говорится в сообщении.

Среди тех, кто получил поздравительные телеграммы, - президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва, премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Венесуэлы Николас Мадуро, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сербии Александр Вучич и ряд других иностранных лидеров.

Кроме того, Путин направил поздравления бывшим главам государств и правительств, среди которых Нурсултан Назарбаев и Герхард Шредер.

Президент России традиционно поздравляет своих зарубежных коллег с Новым годом и Рождеством в последних числах декабря.