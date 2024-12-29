Россиянин задержан за передачу Киеву фото объекта ТЭК Подмосковья

ФСБ сообщила о задержании гражданина России 1983 года рождения по подозрению в совершении государственной измены.
Этого человека подозревают в том, что он передал фотографии объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье украинской военной разведке.
Сотрудники ФСБ узнали, что подозреваемый общался с человеком из Главного управления разведки министерства обороны Украины через Telegram.
Подозреваемый выполнял задания куратора за деньги. В частности, он собирал и передавал снимки объекта ТЭК.
Задержанного отправили под арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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