Россиянин задержан за передачу Киеву фото объекта ТЭК Подмосковья

ФСБ сообщила о задержании гражданина России 1983 года рождения по подозрению в совершении государственной измены.

Этого человека подозревают в том, что он передал фотографии объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье украинской военной разведке.

Сотрудники ФСБ узнали, что подозреваемый общался с человеком из Главного управления разведки министерства обороны Украины через Telegram.

Подозреваемый выполнял задания куратора за деньги. В частности, он собирал и передавал снимки объекта ТЭК.

Задержанного отправили под арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.