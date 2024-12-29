МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянин задержан за передачу Киеву фото объекта ТЭК Подмосковья

Подозреваемый выполнял задания куратора из ГУР Украины за деньги.
Владимир Рубанов 2024-12-29 09:55:06
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ сообщила о задержании гражданина России 1983 года рождения по подозрению в совершении государственной измены.

Этого человека подозревают в том, что он передал фотографии объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье украинской военной разведке.

Сотрудники ФСБ узнали, что подозреваемый общался с человеком из Главного управления разведки министерства обороны Украины через Telegram.

Подозреваемый выполнял задания куратора за деньги. В частности, он собирал и передавал снимки объекта ТЭК.

Задержанного отправили под арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

#Подмосковье #Украина #ФСБ #Московская область #ГУР #Задержание #Госизмена
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 