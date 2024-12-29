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Смертоносный залп «Града» обрушился на пункт управления дронами ВСУ

Разведчики помогли артиллеристам корректировкой огня и координатами местоположения украинских националистов.
2024-12-29 07:42:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции.

Залп реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» показало Минобороны России.

Расчет получил разведданные, быстро выдвинулся из укрытия, развернул боевую машину и нанес удар 122-миллиметровыми снарядами на расстояние более 15 километров по находящимся в укрытии целям.

Разведчики помогли артиллеристам корректировкой огня и координатами местоположения украинских националистов.

«Грады» группировки войск «Центр» наносят существенный урон противнику и способствуют продвижению российских войск. Артиллеристы поражают места скопления личного состава и техники ВСУ, а также поддерживают действия наших штурмовых групп.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #бпла #РСЗО БМ-21 «Град» #спецоперция #реактивная система залпового огня #красноармейское направление
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