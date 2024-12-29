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Новый год на боевом посту: бойцы группировки «Запад» готовятся к празднику

В качестве украшений российские военнослужащие использовали детские письма и открытки, которые развесили на стенах блиндажей.
2024-12-29 08:45:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» на передовой приступили к подготовке к Новому году. Военнослужащие танковых, мотострелковых, артиллерийских, медицинских, материально-технического обеспечения и других подразделений встретят 2025 год на боевом посту.

В подразделениях царит праздничное настроение. За несколько дней до праздника было немного времени, и бойцы украсили блиндажи самодельными гирляндами и нарядили новогодние елки. В качестве украшений использовали детские письма и открытки, которые развесили на стенах блиндажей.

Военные прочитали письма родных и волонтеров, которые, по их словам, дают еще больший заряд для победы.

Российских бойцов также поздравило командование гвардейского танкового объединения группировки войск «Запад». Оно поблагодарило личный состав за усердие, старания и профессионализм при выполнении поставленных задач.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #праздник #Новый год #украшение #блиндажи
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