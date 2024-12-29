Ynet: Нетаньяху удалят простату из-за инфекции

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию. Ему удалят простату, пишет издание Ynet со ссылкой на канцелярию политика.

«Вслед за этим завтра премьер-министр перенесет операцию по удалению предстательной железы. Полная информация будет предоставлена позднее», — следует из публикации.

По их данным, он прошел обследование в больнице Хадасса в среду. Там у него обнаружили инфекцию мочевыводящих путей, которая возникла в результате доброкачественного увеличения простаты.

Ранее Биньямину Нетаньяху удалили грыжу. Хирургическое вмешательство также проводилось в больнице Хадасса в Иерусалиме.