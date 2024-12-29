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Ynet: Нетаньяху удалят простату из-за инфекции

Ранее у него обнаружили инфекцию мочевыводящих путей.
Карина Тазетдинова 2024-12-29 03:34:38
© Фото: GPO, XinHua, Globallookpress

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию. Ему удалят простату, пишет издание Ynet со ссылкой на канцелярию политика.

«Вслед за этим завтра премьер-министр перенесет операцию по удалению предстательной железы. Полная информация будет предоставлена позднее», — следует из публикации.

По их данным, он прошел обследование в больнице Хадасса в среду. Там у него обнаружили инфекцию мочевыводящих путей, которая возникла в результате доброкачественного увеличения простаты.

Ранее Биньямину Нетаньяху удалили грыжу. Хирургическое вмешательство также проводилось в больнице Хадасса в Иерусалиме.

#Израиль #нетаньяху #больница #Операция #простата #грыжа
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