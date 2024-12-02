Guardian: площадь истощенных земель превысила размер Антарктиды

Площадь земель на планете, которые стали неплодородны, уже достигла 15 миллионов квадратных километров. Это превышает площадь Антарктиды. Такие выводы сделали исследователи из Потсдамского института изучения климатических изменений.

«Площадь деградированных территорий составляет уже 15 миллионов квадратных километров, что превышает площадь Антарктиды», - пишет Guardian.

В статье говорится, что деградация земель в мире идет со скоростью миллион квадратных километров в год. Такая ситуация осложняет работу по стабилизации климата, защите природы и обеспечению устойчивых поставок продовольствия.

Еще до недавнего времени наземные экосистемы поглощали почти треть всего выделяемого человечеством углекислого газа. Сейчас ситуация изменилась - способность деревьев и почвы поглощать его избыток сократилась на 20%. В материале указывается, что это происходит из-за того, что лесов становится меньше. На это влияет и вырубка деревьев, и использование неустойчивых методов ведения сельского хозяйства, что привело к потере 80% лесов.

Ученые полагают, что если не переломить такую тенденцию, то урожайность земель может снизиться, а после станет меньше питательность выращиваемых культур. В результате на Земеле пустынь станет еще больше.

Специалисты отмечают, что в зоне риска - наиболее засушливые регионы: Южная Азия, северный Китай, высокогорные равнины и Калифорния в Соединенных Штатах, а также Средиземноморье.

Ранее ученые назвали причины превращения Сахары в крупнейшую в мире пустыню. Специалисты считают, что постоянные изменения климата сделали ранее покрытый растительностью ландшафт высохшим и безжизненным.