Основатель Pink Floyd призвал спасти планету декларацией ООН

Основатель музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал спасти планету применив декларацию прав человека ООН, которая была подписана в 1948 году на заседании Генассамблеи ООН. Такое заявление он сделал на фоне атак в секторе Газа.

«Мы можем... спасти нашу драгоценную планету и всю жизнь на ней, независимо от этнической принадлежности, религии или национальности, от вымирания», — заявил он в соцсети Х.

Он заявил, что лидеры «сторонников превосходства белой расы» толкают планету в пропасть. В качестве примера он привел премьера Британии Кира Стармера.

Ранее американская и британская авиация ударила по военным лагерям хуситов в столице Йемена Сане. Отмечается, что атака произошла на следующий день после того, как хуситы объявили о запуске гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» по израильской военной базе в пустыне Негев.