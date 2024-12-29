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Основатель Pink Floyd призвал спасти планету декларацией ООН

Он заявил, что лидеры «сторонников превосходства белой расы» толкают планету в пропасть.
Карина Тазетдинова 2024-12-29 02:46:22
© Фото: Michele Nucci, Keystone Press Agency, Globallookpress

Основатель музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал спасти планету применив декларацию прав человека ООН, которая была подписана в 1948 году на заседании Генассамблеи ООН. Такое заявление он сделал на фоне атак в секторе Газа.

«Мы можем... спасти нашу драгоценную планету и всю жизнь на ней, независимо от этнической принадлежности, религии или национальности, от вымирания», — заявил он в соцсети Х.

Он заявил, что лидеры «сторонников превосходства белой расы» толкают планету в пропасть. В качестве примера он привел премьера Британии Кира Стармера.

Ранее американская и британская авиация ударила по военным лагерям хуситов в столице Йемена Сане. Отмечается, что атака произошла на следующий день после того, как хуситы объявили о запуске гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» по израильской военной базе в пустыне Негев.

#ООН #Великобритания #сектор Газа #Роджер Уотерс #кир стармер #Основатель Pink Floyd
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