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Умерла актриса из сериала «Кухня» Надежда Подъяпольская

Актрису театра, кино и сериалов, артистку озвучания и дубляжа похоронят 31 декабря на Николо-Архангельском кладбище в Москве.
Дарина Криц 2024-12-29 23:39:50
© Фото: moscowtyz.ru

На 84-м году жизни скончалась Заслуженная артистка РСФСР и России Надежда Подъяпольская. Как сообщил московский театр юного зрителя, это произошло 28 декабря.

«28 декабря ушла из жизни Заслуженная артистка России, актриса нашего театра Надежда Ивановна Подъяпольская. Светлая память!», - написала пресс-служба театра.

Также говорится, что артистку похоронят на Николо-Архангельском кладбище. Прощание с ней состоится там же, в крематории 31 декабря в 10:20.

Надежда Подъяпольская известна по ролям в сериалах «Интерны», «Кухня», «Глухарь», «Универ: 10 лет спустя», а также «Беспринципные», «Час Волкова» и «Пятницкий».

Кроме театра, Подъяпольская снялась в сериалах «Родком» и озвучивала роли в мультфильмах медиакорпорации Disney и в фильмах «Приключения Паддингтона 2», «Черная пантера», «Эмили».

Знаменитая актриса родилась в 1941 году, затем окончила Драматическую студию при Центральном детском театре, затем работала в Московском ТЮЗе. В 1985 году дебютировала в кинокартине «Анчутка». Заслуженной артисткой РСФСР стала в 1977 году.

#в стране и мире #актриса #мтюз #Надежда Подъяпольская
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