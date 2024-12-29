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Переговоры или уничтожение: что ждет киевский режим в наступающем году

Сейчас Владимир Зеленский лишь хамит и бьется в истерике.
максим красоткин 2024-12-29 19:34:12
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В следующем году в большой политике все внимание будет приковано к переговорному вопросу по Украине, который все чаще и чаще появляется на первых полосах. Избранный американский президент Дональд Трамп на этой теме построил всю свою избирательную кампанию. Но что ожидает нас в реальности, пока неизвестно.

Со стороны Киева все плохо. Разговаривать там не с кем. Удары вглубь российской территории продолжаются, а Владимир Зеленский хамит, бьется в истерике и готовится снизить возраст мобилизации до 18 лет. Как его собирается усмирять Дональд Трамп, непонятно.

Четкая, внятная и неоднократно озвученная позиция по прекращению конфликта есть лишь у Москвы. Условия не поменялись: гарантии безопасности, снятие всех санкций, внеблоковый статус Украины, статус Крыма и новых регионов изменению не подлежит.

На этой неделе премьер-министр Виктор Орбан очень четко сформулировал итоги года. Европа битву на Украине проиграла, несмотря на то, что пытается это отрицать. И либо в предстоящем году конфликт завершится переговорами, либо одна из сторон будет уничтожена. О какой конкретно стороне идет речь, всем отлично понятно.

Подробнее об агонии киевского режима смотрите в сюжете Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Москва #Украина #Киев #Дональд Трамп #переговоры #агония
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