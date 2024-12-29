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По Севморпути по итогам года перевезли рекордные 37,3 млн тонн грузов

Также в 2024 году был запущен штаб по доставке грузов на Дальний Восток.
Ирина Егорова 2024-12-29 06:11:00
© Фото: Rosatomvia Globallookpress.com, Global Look Press

Северный морской путь обновил рекорд по грузоперевозкам по итогам 2024 года, сообщил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

«Северный морской путь. Обновили рекорд! Перевезли более 37,3 млн т», - написал он в своем Telegram-канале.

Также он сообщил, что в этом году был запущен штаб по доставке грузов на Дальний Восток. При этом количество не перевезенных вагонов было сокращено с 1583 до двух. А в самые отдаленные части России было доставлено более 3,5 млн тонн товаров жизнеобеспечения, уточнил он.

Севморпуть - кратчайший путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Он является ключевым транспортным коридором для экспорта на мировые рынки нефти, сжиженного природного газа, минеральных удобрений, металлов и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Президент Владимир Путин назвал Северный морской путь стратегическим проектом, работать по которому необходимо разумно и с прицелом на перспективу.

#в стране и мире #Северный морской путь #рекорд #перевозки #грузы
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