По Севморпути по итогам года перевезли рекордные 37,3 млн тонн грузов

Северный морской путь обновил рекорд по грузоперевозкам по итогам 2024 года, сообщил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

«Северный морской путь. Обновили рекорд! Перевезли более 37,3 млн т», - написал он в своем Telegram-канале.

Также он сообщил, что в этом году был запущен штаб по доставке грузов на Дальний Восток. При этом количество не перевезенных вагонов было сокращено с 1583 до двух. А в самые отдаленные части России было доставлено более 3,5 млн тонн товаров жизнеобеспечения, уточнил он.

Севморпуть - кратчайший путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Он является ключевым транспортным коридором для экспорта на мировые рынки нефти, сжиженного природного газа, минеральных удобрений, металлов и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Президент Владимир Путин назвал Северный морской путь стратегическим проектом, работать по которому необходимо разумно и с прицелом на перспективу.