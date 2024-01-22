Первый вице-премьер Забайкалья поедет на военную операцию добровольцем

Первый вице-премьер правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров заявил о своем решении отправиться на спецоперацию в качестве добровольца. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну. В ближайшие дни я вылетаю в Грозный, вступлю в ряды добровольцев батальона "Ахмат" специального назначения», - сказал Мирхайдаров.

Также он пожелал всем беречь себя, своих близких и Россию и подчеркнул, что сила России заключается в «наши людях и в нашем президенте».

Мирхайдарову 46 лет. На посту первого вице-премьера Забайкалья чиновник находится с марта 2023 года. В числе мобилизованных россиян в войска ранее отправился Павел Устинов - актер труппы МХАТ имени Горького, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов, вице-губернатор Камчатского края Сергей Миронов и другие депутаты.