ФСБ предотвратила подрыв военного блогера «музыкальной колонкой»

Федеральная служба безопасности России пресекла попытки украинских спецслужб устроить теракты против высокопоставленного российского военнослужащего и блогера, который освещает ход специальной военной операции.

Оперативники задержали гражданина России, которого курировал сотрудник Главного управления разведки Украины. Задержанный рассказал, что ему написали в Telegram и предложили сотрудничать с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

По указанию своего куратора подозреваемый забрал из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Бомба была замаскирована под переносную музыкальную колонку. Устройство содержало поражающие элементы в виде шариков.

Сначала этот человек готовил покушение на военного блогера, но потом заболел, и исполнение теракта отложили, рассказал задержанный. Украинская разведка просила его заложить взрывчатку под машиной блогера или рядом с воротами его дома.

Взрывчатку агент ГУР оставил у себя в мастерской до дальнейших распоряжений. Потом ему дали указание готовить покушение на высокопоставленного военнослужащего Минобороны.

Задержанный сотрудничает со следствием, сообщили в ФСБ.