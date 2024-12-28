Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы

Работу аэропорта Казани временно ограничили, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы с 6 утра субботы, 28 декабря.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06.00 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», - говорится в сообщении представителя агентства Артема Кореняко в Telegram.

Отмечается, что безопасность полетов граждан является главным приоритетом.

Ранее подобные ограничения в Казани вводились накануне, 27 декабря. Спустя четыре часа аэропорт возобновил свою работу в штатном режиме.