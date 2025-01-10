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В Казани после гибели девушки на тюбинге обвинили ее подругу

Оказалось, что 20-летняя девушка умерла в другом месте и по-другому.
Владимир Рубанов 2025-01-10 17:54:12
© Фото: Telegram/mvdtatarstana © Видео: В Казани после гибели девушки на тюбинге обвинили ее подругу

Жительница Казани каталась на тюбинге, врезалась в столб и погибла. На место вызвали экстренные службы и рассказали, что она неудачно съехала с горки и врезалась в столб. Но оказалось, что 20-летняя девушка умерла в другом месте и по-другому.

Приехавшие на место сотрудники ГИБДД не нашли крови, рассказали в МВД Татарстана. Зато нашли биологические следы почти в полутора километрах оттуда.

Сотрудники правоохранительных органов посмотрели записи с камер и обнаружили, что девушка действительно каталась на тюбинге и врезалась в столб. Но он был привязан к машине ее 22-летней подруги.

На допросе эта девушка во всем призналась. Полицейские возбудили уголовное дело. Водителю предстоит ответить за нарушение правил дорожного движения, повлекшие смерть человека, и за оставление места ДТП.

Специалисты проводят судебно-медицинскую, судебно-биологическую (по следам крови) и судебно-автотехническую экспертизы.

#МВД #Татарстан #полиция #пдд #ГИБДД #следствие #тюбинг
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