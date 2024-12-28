Танкистов группировки войск «Центр» наградили в зоне спецоперации

В зоне специальной военной операции прошло награждение военнослужащих танкового полка 90 гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр».

Командир танкового полка Центрального военного округа Михаил Шатков наградил бойцов медалями «За отвагу», «За храбрость», «Суворова», «Жукова», «За воинскую доблесть», ценными подарками и грамотами.

«Награду получил за выполнение задачи. С товарищем тянули полевку до передовой. Протянули, связь полевая была, задача была выполнена», - рассказал сержант Александр Яковлев, водитель-электрик.

В конце мероприятия командир поблагодарил военнослужащих за службу.

«Боевики подожгли машину, а мы шли в паре. И вот я их эвакуировал, раненых. И пока эвакуировал, налетели дроны. Сбил два дрона и вывез раненых», - рассказал гвардии сержант Виталий Болендер, водитель.

Во время специальной военной операции многие бойцы группировки «Центр» получили награды за храбрость и героизм в бою. Это показывает их вклад в выполнение поставленных перед ВС РФ задач.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.