МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Танкистов группировки войск «Центр» наградили в зоне спецоперации

Командир поблагодарил военнослужащих за службу.
2024-12-28 06:26:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне специальной военной операции прошло награждение военнослужащих танкового полка 90 гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр».

Командир танкового полка Центрального военного округа Михаил Шатков наградил бойцов медалями «За отвагу», «За храбрость», «Суворова», «Жукова», «За воинскую доблесть», ценными подарками и грамотами.

«Награду получил за выполнение задачи. С товарищем тянули полевку до передовой. Протянули, связь полевая была, задача была выполнена», - рассказал сержант Александр Яковлев, водитель-электрик.

В конце мероприятия командир поблагодарил военнослужащих за службу.

«Боевики подожгли машину, а мы шли в паре. И вот я их эвакуировал, раненых. И пока эвакуировал, налетели дроны. Сбил два дрона и вывез раненых», - рассказал гвардии сержант Виталий Болендер, водитель. 

Во время специальной военной операции многие бойцы группировки «Центр» получили награды за храбрость и героизм в бою. Это показывает их вклад в выполнение поставленных перед ВС РФ задач.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #танкисты #награды #вручение наград #СВО #группировка войск «Центр»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 