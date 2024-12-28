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В Улан-Уде загорелось кафе на площади 800 «квадратов»

В МЧС сообщили, что сейчас проводится разбор завалов и проливка конструкций.
Карина Тазетдинова 2024-12-28 05:42:56
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Улан-Уде загорелось кафе, сообщило региональное МЧС. Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать на площади 800 квадратных метров.

«Сегодня утром загорелась кровля кафе на улице Бабушкина. В настоящее время пожар ликвидирован на предварительной площади 800 квадратных метров», — следует из сообщения.

На данный момент проводится разбор завалов и проливка конструкций. Пострадавших нет. Обстоятельства возгорания выясняются.

Всего к тушению были привлечены 7 единиц спецтехники и 36 человек. Кроме того, на месте горения работали три звена газодымозащитной службы, которые эвакуировали из здания восемь газовых баллонов.

#пожар #кафе #Возгорание #бурятия #МЧС России #улан удэ
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