Крымские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ в одном из населенных пунктов приграничных районов Курской области. Украинские боевики укрывались в подвале разрушенного дома. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Позиции ВСУ раскрылись благодаря разведке с воздуха. Штурмовики ВС РФ получили координаты места и выдвинулась в указанный район.

Артиллерия точным ударом деморализовала личный состав ВСУ и подавила огневые средства, после чего десантники пошли на штурм здания. Подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии заняли опорник, тем самым улучшив положение по переднему краю.

После этого штурмовая группа ВДВ произвела зачистку опорника. Часть украинских боевиков сложила оружие и сдалась в плен, оказавшие сопротивление были уничтожены.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.