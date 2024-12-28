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Десантники штурмом овладели опорником ВСУ в приграничье Курской области

После захвата опорного пункта штурмовая группа ВДВ произвела его зачистку. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен, оказавшие сопротивление были уничтожены.
2024-12-28 05:00:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Крымские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ в одном из населенных пунктов приграничных районов Курской области. Украинские боевики укрывались в подвале разрушенного дома. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Позиции ВСУ раскрылись благодаря разведке с воздуха.  Штурмовики ВС РФ получили координаты места и выдвинулась в указанный район.

Артиллерия  точным ударом деморализовала личный состав ВСУ и подавила огневые средства, после чего десантники пошли на штурм здания. Подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии заняли опорник, тем самым улучшив положение по переднему краю.

После этого штурмовая группа ВДВ произвела зачистку опорника. Часть украинских боевиков сложила оружие и сдалась в плен, оказавшие сопротивление были уничтожены.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#ВДВ #Минобороны РФ #штурм #Курская область #ВСУ #десантники #Опорный пункт
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