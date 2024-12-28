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Гусев: в пригороде Воронежа уничтожены более 10 БПЛА

По предварительной информации, пострадавших нет.
Карина Тазетдинова 2024-12-28 04:43:18
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

С помощью дежурных сил ПВО и средств радиоэлектронной борьбы уничтожены свыше 10 украинских БПЛА в пригороде Воронежа, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА», — следует из сообщения в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из районов произошел обрыв контактной сети на железной дороге. Для устранения неполадок задержан один поезд, ожидаются задержки других.

По словам Гусева, организован специальный штаб Юго-Восточной железной дороги для ускорения работ. На месте находятся оперативные службы.

#пво #воронеж #бпла #Воронежская область #Гусев #Александр Гусев
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