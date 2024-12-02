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Геологи выяснили, как Гималаи повлияли на земную кору

По мнению ученых, формирование горной цепи привело к разрушению земной коры на 30%.
Глеб Владовский 2024-12-02 08:41:33
© Фото: IMAGOZoonar.com, RealityImages, Globallookpress

Ученым Университета Монаша в Австралии удалось выяснить, какое влияние на земную кору оказало формирование Гималаев. Результаты исследований опубликованы в журнале Earth and Planetary Science Letters.

По мнению геологов, не менее 30% континентальной коры было потеряно в мантии Земли во время формирования горной цепи. Для сравнения, при формировании Альп разрушилось около 50% коры.

Отмечается, что при столкновении литосферных плит до 64% континентальной коры может перерабатываться в мантии, как это наблюдается в том числе в Гималайско-Тибетском регионе. Эти процессы включают как минимум горизонтальное сокращение и вертикальное утолщение.

По мнению геологов, это исследование отмечает важность роли глубоких геологических процессов в переработке земной коры, а также их влияние на климатические изменения. Эти процессы также связывают с циклами формирования суперконтинентов.

#в стране и мире #Геологи #гималаи #земная кора #горная цепь
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