Во Франции заявили об угрозе для фермеров из-за импорта мяса птицы с Украины

Из-за отмены таможенных пошлин на импорт мяса птицы с Украины французское птицеводство оказалось под угрозой. В связи с этим член Национального собрания Франции Матильда Пари направила письмо министру иностранных дел Франции Стефану Сежурне, в котором просит рассказать о мерах поддержки фермеров и защиты сельскохозяйственной независимости страны, которые необходимо ввести, передает RT.

Согласно ее замечаниям, с января по март 2023 года импорт мяса птицы с Украины в ЕС вырос на 201%, что составляет 25 тысяч тонн продукции в месяц. Такую же долю рынка потеряли европейские производители. Также она отмечает, что импортируемая продукция не отвечает сельскохозяйственным и продовольственным нормам и ценностям, действующим в ЕС. Это влияет на цены и качество товара, подчеркнула Пари.