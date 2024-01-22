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Во Франции заявили об угрозе для фермеров из-за импорта мяса птицы с Украины

Фермеры просят принять меры для защиты сельскохозяйственной независимости Франции и поддержки уже находящихся в затруднительном положении.
Ирина Егорова 2024-01-22 08:27:01
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Из-за отмены таможенных пошлин на импорт мяса птицы с Украины французское птицеводство оказалось под угрозой. В связи с этим член Национального собрания Франции Матильда Пари направила письмо министру иностранных дел Франции Стефану Сежурне, в котором просит рассказать о мерах поддержки фермеров и защиты сельскохозяйственной независимости страны, которые необходимо ввести, передает RT.

Согласно ее замечаниям, с января по март 2023 года импорт мяса птицы с Украины в ЕС вырос на 201%, что составляет 25 тысяч тонн продукции в месяц. Такую же долю рынка потеряли европейские производители. Также она отмечает, что импортируемая продукция не отвечает сельскохозяйственным и продовольственным нормам и ценностям, действующим в ЕС. Это влияет на цены и качество товара, подчеркнула Пари.

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