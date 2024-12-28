МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Жду чуда»: как российские бойцы готовятся к Новому году в зоне СВО

Бойцам ВС РФ на передовую уже приходят новогодние подарки от близких, а также письма, рисунки и новогодние открытки от детей и волонтеров.
2024-12-28 08:03:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Сахалинские военнослужащие группировки «Восток» завершили приготовления к Новому году в зоне проведения СВО. Бойцы развесили гирлянды, установили и украсили елку, украсили свои блиндажи новогодними игрушками и мишурой. Кадрами подготовки к празднику поделилось Минобороны России.

Даже на передовой хочется создать новогоднюю атмосферу и праздничное настроение, признались бойцы.

«Несмотря на предстоящие боевые задачи, мы выпьем чаю, съедим по кусочку тортика, свяжемся с близкими и родными. От Нового года я ожидаю чуда. А что такое чудо? Это мирное небо над головой», - поделился военнослужащий 68-го армейского корпуса с позывным Чекан.

Российским военнослужащим на передовую уже приходят новогодние подарки от близких, а также письма, рисунки и новогодние открытки от детей и волонтеров.

В канун Нового года военные повара приготовят для солдат различные угощения, а командиры вручат каждому бойцу праздничный паек.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #праздник #Новый год #блиндажи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 