«Жду чуда»: как российские бойцы готовятся к Новому году в зоне СВО

Сахалинские военнослужащие группировки «Восток» завершили приготовления к Новому году в зоне проведения СВО. Бойцы развесили гирлянды, установили и украсили елку, украсили свои блиндажи новогодними игрушками и мишурой. Кадрами подготовки к празднику поделилось Минобороны России.

Даже на передовой хочется создать новогоднюю атмосферу и праздничное настроение, признались бойцы.

«Несмотря на предстоящие боевые задачи, мы выпьем чаю, съедим по кусочку тортика, свяжемся с близкими и родными. От Нового года я ожидаю чуда. А что такое чудо? Это мирное небо над головой», - поделился военнослужащий 68-го армейского корпуса с позывным Чекан.

Российским военнослужащим на передовую уже приходят новогодние подарки от близких, а также письма, рисунки и новогодние открытки от детей и волонтеров.

В канун Нового года военные повара приготовят для солдат различные угощения, а командиры вручат каждому бойцу праздничный паек.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.