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В ЦДРА состоялся премьерный показ музыкального спектакля «Щелкунчик»

Творческая группа «Щелкунчика» представила новое прочтение классического произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана, в которым юные зрители стали активными участниками действа.
Ян Брацкий 2024-12-28 16:07:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Центральном Доме Российской Армии состоялась премьера музыкального спектакля «Щелкунчик». Артисты представили не просто адаптацию классического сюжета, а интерактивное театральное путешествие в мир сказочных фантазий, наполненных юмором и философским подтекстом.

Новогодняя ночь для маленькой Мари становится отправной точкой в увлекательном путешествии, в котором она не просто наблюдательница, а смелая, решительная девочка, способная на самопожертвование ради своих близких и друзей.

«Это красивая новогодняя сказка, рассчитанная, главным образом, на детскую аудиторию. Среди зрителей будет много детей наших солдат и офицеров, участников специальной военной операции, для которых мы создадим атмосферу новогоднего праздника», - рассказал режиссер спектакля Андрей Запускалов.

Щелкунчик предстает не только в роли храброго сказочного принца, но и как надежный защитник своей принцессы. Союз Мари и Щелкунчика - символ дружбы, верности и взаимной поддержки.

Противостояние с крысиной королевой в данной интерпретации сказки представляет не просто классическую борьбу добра со злом. Это более сложная дуэль, где сила уступает смекалке и взаимовыручке.

Зрители спектакля - не простые наблюдатели, а активные участники происходящего на сцене. Герои постоянно обращаются к ним за помощью, задают вопросы, просят подсказки и помощи.

«В нашем "Щелкунчике" яркие костюмы и декорации и очень много интерактива. Артисты играют не только на сцене, но и в зрительном зале, делая детей полноправными участниками представления. Уверен, что ребята получат незабываемые впечатления от спектакля», - добавил Запускалов.

Постановка обращает внимание на важность семейных ценностей, дружбы и взаимопомощи. Это настоящее праздничное приключение, оставляющее яркие и теплые воспоминания на долгое время.

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© Минобороны России
#Новый год #дети #цдра #спектакль #Щелкунчик
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