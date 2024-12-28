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RT запустил круглосуточное вещание на сербском языке

В эфире будут показывать новости, аналитические программы, актуальные интервью, а также документальные фильмы.
Владимир Рубанов 2024-12-28 10:59:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Телеканал RT запустил круглосуточное вещание на сербском языке. В эфире - новости, аналитика, актуальные интервью и документальные фильмы. Студия канала находится в Белграде, сообщает RT.

RT Balkan доступен в сетях нескольких операторов в Сербии и Республике Сербской. Канал покажет наиболее актуальные региональные и мировые события с альтернативной точки зрения. Мультимедийный портал запустили в 2022 году в соцсетях. Сейчас число просмотров составляет до 300 миллионов.

«Несмотря на все санкции, несмотря на то что наш голос зажимают везде, где только можно, здесь, в Сербии, в Европе, мы будем вещать. И мы очень надеемся, что мы не обманем ожидания наших зрителей», - сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Программа-интервью Relativizacija («Релятивизация») станет главным шоу телеканала. Ее ведет известная сербская журналистка Лиляна Смайлович.

«Мы все давно ждали, много для этого работали. И это решение было принято, и вот оно реализовано. Я желаю вам успеха, я желаю вам интересных проектов, я желаю вам откровенных собеседников. И в добрый путь - так говорят в России», - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Перед запуском RT Balkan сам телеканал и руководство Сербии подверглись ожесточенному давлению со стороны Запада, рассказали сотрудники. Евросоюз требовал ограничить вещание всех российских государственных СМИ. А спецпредставитель Госдепа США и координатор Центра глобального взаимодействия Джеймс Рубин, говоря о работе RT Balkan в Сербии, напрямую заявил, что Штаты не хотели видеть RT или другие российские СМИ где бы то ни было.

#Сербия #сша #евросоюз #Балканы #СМИ #телеканал #телевидение #RT Balkan
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