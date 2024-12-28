Второе дыхание: в РФ пересадили рекордное количество легких в 2024 году

В руках супругов медкарта Михаила со множеством анализов и заключений. Его историю с помощью телемедицины врачи из Владивостока рассказали специалистам центра Шумакова, где рискнули ему помочь. Михаил - ему 52, сам водитель скорой, мучился от проблем с дыханием последние семь лет - перестал работать, когда уже тяжело было пройти лишние сто метров. Спасать людей была его мечта, но сейчас помощь потребовалась ему.

«Коллектив, в котором я работал, они понимали, что моя болезнь такая сложная, все врачи же знали, что я задыхаюсь при тяжелых нагрузках. Например, вынести носилки, занести носилки - все это они мне в принципе помогали, но по моему состоянию было уже понятно, что я мог бы еще и полгода не протянуть. Два раза я лежал в реанимации у нас в селе, и наш реаниматолог сказал, что “третий раз, извини, можем и не вытянуть”», - поделился Михаил.

Попытаться стать реципиентом - тем, кому пересаживают донорский орган, - предложил профессор из Владивостока. Сделали запрос. И через две недели Михаил с супругой - она оставила работу ради мужа - оказались в Москве. Осталось дожить до того момента, когда появились бы подходящие донорские легкие.

«Пациент обследовался в клинике в течение порядка трех недель. В ходе этого периода времени мы подтвердили показания к трансплантации, исключили возможные противопоказания, и он был поставлен в лист ожидания, и был вызван после, когда мы получили распоряжение о подходящих донорских органах», - сказал заведующий хирургическим отделением №3 (трансплантация легких) ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Иван Пашков.

Теперь Михаил проходит реабилитацию - соблюдает все рекомендации врачей, чтобы вернуться домой и к любимой работе. В этом году центр Шумакова сделал самое большое количество трансплантаций по России - 20 операций и две трансплантации комплекса «сердце-легкие» - это одновременная пересадка и сердца, и легких. Такое в стране умеют делать только врачи этого центра. Да и всего по России пересадили рекордное количество легких - 35 операций, в прошлом году их было не более 20.

«Это только начало системного использования донорских легких для помощи нашим пациентам. То количество трансплантаций, которое удалось сделать в этом году - 35, это немного, но зато это показывает, что мы вышли на определенный темп их выполнения. И этот темп проявился в основном в конце года», - пояснил главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова МЗ РФ Сергей Готье.

Врачи центра Шумакова говорят, что такой результат неслучаен - дело в согласованной работе врачей из разных учреждений, в своевременном направлении из больниц в трансплантационные центры и в обмене международным опытом.

«Поучили наших сотрудников, в частности, за границей, в клиниках китайских, где опыт больше, чем у нас. Ну и некоторые такие технические и идеологические моменты мы использовали, и, наверное, в будущем году этих операций будет гораздо больше», - рассказал Готье.

Малочисленность трансплантаций легких по сравнению, например, с пересадкой сердца или почек объясняется тем, что крайне мало органов, которые пригодны для трансплантации.

Как правило, пересадку легких проводят пациентам, у которых хроническая легочная недостаточность. Увеличение количества таких операций и развитие этого направления - в приоритете отечественной трансплантологии.