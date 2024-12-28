С 2026 года самозанятые смогут брать больничный

С 1 января 2026 года самозанятые граждане смогут оформлять больничные листы и получать выплаты по временной нетрудоспособности. Данный эксперимент предложили провести в Минтруде.

Теперь, если самозанятый россиянин заболел или получил травму или ему необходимо оказать помощь и уход больному родственнику, то можно будет оформить больничный. Эксперимент будет активным в течение трех лет, до 2028 года включительно, добавили в ведомстве.

Право на выплаты по больничному предоставят при условии, если самозанятый отчислял страховые взносы не менее полугода. Россиянину предстоит выбрать сумму страхового покрытия - в 35 или 50 тысяч рублей. От нее будет зависеть размер страхового взноса: 1344 рубля или 1920 рублей в месяц соответственно.

Если самозанятый будет уплачивать страховые взносы в течение шести месяцев, то пособие по временной нетрудоспособности будет рассчитано в размере 70% от страховой суммы, а через 12 месяцев - в размере 100% от страховой суммы. Также на размер выплаты будет влиять стаж работника и период оплачиваемых страховых взносов.

Также ведомство продумало систему скидок и надбавок, они касаются тех самозанятых граждан, которые будут делать страховые отчисления и не брать больничный в течение определенного времени, передает ТАСС.

Сейчас для самозанятых не предусмотрены больничные, так как считается безработным и не платит обязательные страховые взносы в социальный фонд. На выплаты может рассчитывать тот россиянин, который либо параллельно работает по трудовому договору, либо регистрирует ИП и платит добровольные страховые взносы.

На июль 2024 года в России зарегистрировано более 10 млн самозанятых. Самозанятые платят самый маленький налог: 4% за доходы от физлиц, а для работающих с юридическими лицами и предпринимателями — 6%.