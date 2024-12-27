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ВС РФ сбили ночью 13 украинских БПЛА над пятью регионами

ПВО ликвидировала пять БПЛА над территорией Брянской области и три - над Курской.
2024-12-27 07:09:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В течение ночи на 27 декабря российские военнослужащие сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны России.

В том числе дежурные средства ПВО ликвидировали пять БПЛА над территорией Брянской области и три - над Курской.

По два украинских дрона уничтожили в Белгородской и Тульской областях, а один сбит над Астраханской областью.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 декабря средства противовоздушной обороны обезвредили пять вражеских БПЛА в трех регионах России.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #бпла #Украина #беспилотники #Тульская область #Курская область #Брянская область #белгородская область #Астраханская область
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