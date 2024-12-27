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Роскачество: около 10% продукции на рынке РФ фальсифицировано

В организации отметили, что этот показатель в нашей стране является ниже среднемирового уровня.
Елизавета Кондрикова 2024-12-27 07:26:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Около 10% товаров на российском рынке фальсифицированы, сообщили в Роскачестве. Показатель объема фальсификата колеблется на этом уровне последние три года.

«Такая цифра, с одной стороны, не может нас радовать, но с другой - она ниже среднемирового уровня», - приводит ТАСС слова руководителя организации Максима Протасова.

По его словам, в 2024 году розничные сети и торговые операторы в более короткие сроки избавляются от фальсифицированной продукции на своих полках. Так, 90% из них информируют о подобных товарах с нарушениями уже в первые недели после поступления.

Одновременно с этим глава организации отметил, что в текущем году было выдано более 260 государственных Знаков качества, которыми отмечаются лучшие товары в своей категории. Чаще всего такой знак получают товары молочной продукции, крупы и мука.

#знак качества #роскачество #Максим Протасов #рынок товаров #фальсификаты
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