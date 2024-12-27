Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет самолеты

В аэропорту Сочи 27 декабря ввели временные ограничения на полеты. Воздушная гавань была закрыта около 5:00 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет гражданские воздушные суда.

Персонал и службы воздушной гавани, а также экипажи самолетов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил представитель Росавиации.

Судя по онлайн-табло аэропорта, сейчас на вылет и прилет задерживается больше двух десятков авиарейсов.