Доля доллара в мировых резервах опустилась до 57,4% впервые за 30 лет

Доля доллара в международных валютных резервах сократилась до исторического минимума за последние три десятилетия, показатель опустился до 57,4%. Об этом свидетельствуют данные МВФ по итогам третьего квартала.

Отмечается, что в большей степени возросли евро, нерезервные валюты и иена. Доллар же за год сократился на 1,8 процентного пункта, его доля равна 57,4%, что является минимумом с 1995 года. Подобную тенденцию на снижение также продемонстрировал швейцарский франк - до 0,17%.

В третьем квартале по сравнению со вторым доля евро возросла с 19,75% до 20,02%, следует из данных МВФ. Рост показала также иена - до 5,82%, что стало максимальным значением для этой валюты с 2021 года. С 2,14% до 2,17 вырос юань.