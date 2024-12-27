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Доля доллара в мировых резервах опустилась до 57,4% впервые за 30 лет

Одновременно с этим увеличилась доля евро, показатель вырос с 19,75% до 20,02% в третьем квартале.
Елизавета Кондрикова 2024-12-27 06:35:33
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency Globallookpress

Доля доллара в международных валютных резервах сократилась до исторического минимума за  последние три десятилетия, показатель опустился до 57,4%. Об этом свидетельствуют данные МВФ по итогам третьего квартала.

Отмечается, что в большей степени возросли евро, нерезервные валюты и иена. Доллар же за год сократился на 1,8 процентного пункта, его доля равна 57,4%, что является минимумом с 1995 года. Подобную тенденцию на снижение также продемонстрировал швейцарский франк - до 0,17%.

В третьем квартале по сравнению со вторым доля евро возросла с 19,75% до 20,02%, следует из данных МВФ. Рост показала также иена - до 5,82%, что стало максимальным значением для этой валюты с 2021 года. С 2,14% до 2,17 вырос юань.

#доллар #МВФ #валюта #евро #мировые резервы
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