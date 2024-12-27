Впервые в неволе: в Приморском океанариуме родились пять акул-катранов

В Приморском океанариуме родились пять колючих акул-катранов. Это первый случай рождения этих акул в искуственных условиях, сообщает пресс-служба океанариума.

Малыши родились 18 декабря в 6.30, с весом 28,5 граммов и ростом 21 см.

«Через четыре дня после рождения они начали есть мелко нарезанную кету, минтай, креветку», - говорится в сообщении.

Российские ихтиологи создали условия максимально приближенные к естественным для того, чтобы потомство появилось на свет в неволе. Беременность мамы-акулы протекала не два года, как в дикой природе, а всего год, добавили специалисты.

У катрана несколько механизмов защиты: острые шипы у основания спинных плавников покрыты ядовитой слизью, а еще у него шершавая кожа и зубы.