Российским космонавтам провели диспансеризацию в рамках акции с Центром Бакулева

В Звездном городке провели «Сердце космоса» - совместную акцию Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и Центра подготовки космонавтов.

Его сотрудникам провели медицинские обследования и консультации ведущих кардиологов страны. Работникам провели обследования сердца и сосудов, УЗИ и ЭКГ. Если патологии будут обнаружены, пациенты смогут лечиться в центре Бакулева.

Современные методы лечения позволяют решить многие проблемы с сердцем. Главное - вовремя поставить правильный диагноз. Особенное внимание уделяется сотрудникам, которые участвовали в испытаниях. В их числе Герой России Виктор Рень. Сейчас ему 72 года. За плечами - десятки тысяч рискованных экспериментов - и за Полярным кругом при температуре минус 60 градусов, и летом - в пустыне - с запасом воды всего в два литра.

«2 эксперимента по 4 суток в спуск аппарате. Условия жуткие - температура 45, влажность 100 процентов», - рассказал инструктор-испытатель авиационно-космической техники, экс-заместитель начальника 3-го управления Российского государственного научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Виктор Рень.

Эти эксперименты были необходимы для изучения возможностей организма. Перегрузки есть и у обычных сотрудников - нервные. Врачи дали советы, как минимизировать последствия стрессов и провели обследования около 900 человек.