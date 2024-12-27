МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет FPV-дронов уничтожил позицию миномета ВСУ на Кураховском направлении

Операторы сбросили с дрона боеприпасы по выявленным целям. Также по ним сработала артиллерия.
2024-12-27 08:02:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы Украины лишились опорного пункта и минометной позиции на Кураховском направлении СВО после удара расчета FPV-дронов разведроты мотострелкового полка Южной группировки войск.

Расчет БПЛА во время боевого дежурства обнаружил цель - опорный пункт ВСУ и позицию миномета с расчетом. Операторы с дрона сбросили боеприпасы, которые поразили цели. Также по выявленным разведчиками целям был нанесен удар артиллерией.

По словам командира подразделения с позывным Белый, благодаря наличию БПЛА методы ведения разведки стали безопаснее для того человека, который ведет разведку.

«Не нужно подходить на дистанцию обзора бинокля, не нужно применять засадные мероприятия, достаточно поднять дрон в воздух, найти цель и уничтожить ее», - добавил военнослужащий.

Расчеты ударных FPV-дронов разведроты мотострелкового полка Южной группировки войск продолжают уничтожать опорные пункты, огневые точки, скопление живой силы украинских вооруженных формирований на Кураховском направлении специальной военной операции.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #ВСУ #Боеприпас #FPV-дрон #Кураховское направление #минометная позиция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 