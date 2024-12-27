Расчет FPV-дронов уничтожил позицию миномета ВСУ на Кураховском направлении

Вооруженные силы Украины лишились опорного пункта и минометной позиции на Кураховском направлении СВО после удара расчета FPV-дронов разведроты мотострелкового полка Южной группировки войск.

Расчет БПЛА во время боевого дежурства обнаружил цель - опорный пункт ВСУ и позицию миномета с расчетом. Операторы с дрона сбросили боеприпасы, которые поразили цели. Также по выявленным разведчиками целям был нанесен удар артиллерией.

По словам командира подразделения с позывным Белый, благодаря наличию БПЛА методы ведения разведки стали безопаснее для того человека, который ведет разведку.

«Не нужно подходить на дистанцию обзора бинокля, не нужно применять засадные мероприятия, достаточно поднять дрон в воздух, найти цель и уничтожить ее», - добавил военнослужащий.

Расчеты ударных FPV-дронов разведроты мотострелкового полка Южной группировки войск продолжают уничтожать опорные пункты, огневые точки, скопление живой силы украинских вооруженных формирований на Кураховском направлении специальной военной операции.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.