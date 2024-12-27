МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пассажирский автобус столкнулся с лесовозом на трассе в Приангарье

В результате ДТП пострадали шесть человек, четверым из них понадобилась срочная госпитализация.
Ян Брацкий 2024-12-27 18:37:36
© Фото: Telegram/kobzevii

Два человека, включая ребенка, стали жертвами крупного ДТП в Братском районе. О трагедии сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На трассе Братск - Тулун произошло столкновение пассажирского автобуса с лесовозом. В салоне автобуса находились 53 человека, шестеро из них пострадали.

Медики забрали с места ДТП четверых, которым понадобилась госпитализация. Остальных врачи осмотрели на месте, их жизням и здоровью ничего не угрожает, пишет 360.ru.

За пассажирами выехал другой автобус, все они будут доставлены в пункт назначения.

На месте аварии работают представители оперативных служб и ведомств, уточнил Кобзев. Им предстоит установить истинные причины случившегося.

#Иркутская область #Трагедия #ДТП #автобус #ГИБДД #кобзев #лесовоз
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 