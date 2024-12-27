Пассажирский автобус столкнулся с лесовозом на трассе в Приангарье

Два человека, включая ребенка, стали жертвами крупного ДТП в Братском районе. О трагедии сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На трассе Братск - Тулун произошло столкновение пассажирского автобуса с лесовозом. В салоне автобуса находились 53 человека, шестеро из них пострадали.

Медики забрали с места ДТП четверых, которым понадобилась госпитализация. Остальных врачи осмотрели на месте, их жизням и здоровью ничего не угрожает, пишет 360.ru.

За пассажирами выехал другой автобус, все они будут доставлены в пункт назначения.

На месте аварии работают представители оперативных служб и ведомств, уточнил Кобзев. Им предстоит установить истинные причины случившегося.