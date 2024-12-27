Путин образовал научно-экспертный совет Совбеза РФ во главе с Шойгу

Президент России Владимир Путин образовал научно-экспертный совет Совета безопасности РФ. Это следует из указа главы российского государства.

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. В нем утвержден персональный состав научно-экспертного совета.

«Образовать научно-экспертный совет Совета безопасности Российской Федерации», - сказано в сообщении.

В тексте указа также говорится, что совет создан для научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совбеза. Председателем назначен секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, а его замом будет первый заместитель секретаря СБ России Рашид Нургалиев. В общей сложности в состав совета войдут 14 человек.

Кроме того, этим же указом упразднен научный совет при Совбезе.