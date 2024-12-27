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Иностранцам без визы уменьшили срок пребывания в России до 90 дней

Иностранцы с визой могут находиться на территории РФ до истечения срока документа.
Карина Тазетдинова 2024-12-27 01:04:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С 1 января 2025 года, приехавшие в Россию иностранцы без визы, смогут находиться в стране до 90 суток суммарно в течении года, сообщили в МИД. Прежний срок пребывания - 180 дней.

«Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение одного календарного года», — следует из заявления.

При этом, есть исключения. В частности, ФЗ от 25 июля 2002 года № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или международными договорами, а также случаями, если срок временного пребывания был продлен в соответствии с законом.

Что касается иностранцев, приехавших в Россию с визой, то порядок пребывания останется тем же. Срок определяется действием выданной визы.

#Россия #Виза #МИД РФ #инстранцы
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