Боевики готовили теракт в отделе полиции в Москве, их нейтрализовали

Силовики уничтожили в Москве членов исламистской ячейки, которые готовили теракт в отделе полиции. Об этом сообщает ФСБ России.

Боевики из ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»* в Афганистане «Вилаят Хорасан»* планировали взорвать автомобиль с газовыми баллонами у полицейского отдела.

В исламистскую террористическую ячейку входили уроженцы Центральной Азии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Подозреваемые купили машину и положили в нее газовые баллоны с пропаном. Потом они начали делать взрывное устройство. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и были нейтрализованы ответным огнем.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), «Вилаят Хорасан» - террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации.