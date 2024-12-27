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Боевики готовили теракт в отделе полиции в Москве, их нейтрализовали

Подозреваемые купили машину и положили в нее газовые баллоны с пропаном.
Владимир Рубанов 2024-12-27 12:25:16
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Силовики уничтожили в Москве членов исламистской ячейки, которые готовили теракт в отделе полиции. Об этом сообщает ФСБ России.

Боевики из ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»* в Афганистане «Вилаят Хорасан»* планировали взорвать автомобиль с газовыми баллонами у полицейского отдела.

В исламистскую террористическую ячейку входили уроженцы Центральной Азии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Подозреваемые купили машину и положили в нее газовые баллоны с пропаном. Потом они начали делать взрывное устройство. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и были нейтрализованы ответным огнем.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), «Вилаят Хорасан» - террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации.

#Москва #оружие #террористы #Исламисты #полиция #фсб россии #Взрывное устройство
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