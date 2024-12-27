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Путину доверяют 79,7% опрошенных ВЦИОМ россиян

Опрос также показал, что 76,8% граждан одобряют работу президента.
Владимир Рубанов 2024-12-27 12:11:26
© Фото: kremlin.ru

Россияне стали больше доверять Владимиру Путину, показал опрос, который ВЦИОМ провел с 16 по 22 декабря. Теперь уровень доверия президенту составляет 79,7%. Это на 0,8% больше, чем на прошлой неделе.

Опрос также показал, что 76,8% россиян одобряют работу Путина. Это на 0,8% больше, чем на прошлой неделе.

В то же время, по результатам опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 78% россиян «скорее доверяют» Владимиру Путину.

Одобряют работу правительства РФ 49,8% опрошенных. Это на 0,1% больше, чем неделю назад.

Главе правительства Михаилу Мишустину доверяют 61,4% респондентов. Доверие к нему выросло на 0,2% по сравнению в прошлой неделей.

По данным ФОМ, работу правительства положительно оценил 51% респондентов.

#Доверие #Владимир Путин #опросы #михаил мишустин #поддержка #правительство РФ #ВЦИОМ #фом
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