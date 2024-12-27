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В ДТП с автобусом под Новороссийском погиб человек и пострадал ребенок

Погиб водитель минивэна. Пассажиры легкового автомобиля попали в больницу.
Владимир Рубанов 2024-12-27 10:46:53
© Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Один человек погиб 27 декабря в ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла утром на автодороге Краснодар - Верхнебаканский. По предварительным данным, правила нарушил 55-летний водитель минивэна. Он выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, который шел по маршруту Новороссийск - Крымск.

От удара автобус съехал в кювет. Он был пустым, поэтому обошлось без пострадавших пассажиров.

Погиб водитель минивэна. Пассажиры легкового автомобиля попали в больницу. Среди пострадавших - 5-летний ребенок.

#Краснодарский край #Новороссийск #полиция #ДТП #автобус #Крымск
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