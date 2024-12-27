В ДТП с автобусом под Новороссийском погиб человек и пострадал ребенок

Один человек погиб 27 декабря в ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла утром на автодороге Краснодар - Верхнебаканский. По предварительным данным, правила нарушил 55-летний водитель минивэна. Он выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, который шел по маршруту Новороссийск - Крымск.

От удара автобус съехал в кювет. Он был пустым, поэтому обошлось без пострадавших пассажиров.

Погиб водитель минивэна. Пассажиры легкового автомобиля попали в больницу. Среди пострадавших - 5-летний ребенок.