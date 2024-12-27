NYT: партнеры США наращивают торговлю с РФ и сокращают поддержку Киева

Партнеры США увеличивают торговлю с Россией и сокращают поддержку Украины, пишет The New York Times. Кроме того, многие европейские страны не могут или не хотят соблюдать антироссийские санкции.

Многие не смогли нарастить вооружения для поставок в Киев до американского уровня «помощи». По данным издания, ситуация может ухудшится с приходом избранного президента США Дональда Трампа, который скептически относится к спонсированию ВСУ.

«Это особенно проблематично, учитывая, что Дональд Трамп и некоторые из его ближайших соратников выражают глубокий скептицизм в отношении поставок американского оружия Украине», — следует из материала.

Байден отличается безусловной поддержкой несовершенных партнеров, отметили в материале. Это привело к рискам эскалации, финансовым издержкам и ущербу репутации США.