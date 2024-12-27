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NYT: партнеры США наращивают торговлю с РФ и сокращают поддержку Киева

Издание приводит в пример Индию, которая увеличила импорт российской нефти до рекордных объемов.
Карина Тазетдинова 2024-12-27 00:18:16
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Партнеры США увеличивают торговлю с Россией и сокращают поддержку Украины, пишет The New York Times. Кроме того, многие европейские страны не могут или не хотят соблюдать антироссийские санкции.

Многие не смогли нарастить вооружения для поставок в Киев до американского уровня «помощи». По данным издания, ситуация может ухудшится с приходом избранного президента США Дональда Трампа, который скептически относится к спонсированию ВСУ.

«Это особенно проблематично, учитывая, что Дональд Трамп и некоторые из его ближайших соратников выражают глубокий скептицизм в отношении поставок американского оружия Украине», — следует из материала.

Байден отличается безусловной поддержкой несовершенных партнеров, отметили в материале. Это привело к рискам эскалации, финансовым издержкам и ущербу репутации США.

#Индия #Украина #сша #ВСУ #санкции #байден #спонсирование #партнеры сша
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