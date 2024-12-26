МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ предотвратила серию покушений на руководителей Минобороны

Задержаны четверо граждан России, которые были причастны к подготовке.
Владимир Рубанов 2024-12-26 09:19:25
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности России предотвратила несколько покушений на высокопоставленных военнослужащих Минобороны, которые участвуют в специальной военной операции. Их готовили агенты украинских спецслужб.

Задержаны четверо граждан России, которые были причастны к покушениям.

Один из них приехал в Москву с Украины в ноябре 2024 года под видом депортированного лица транзитом через Молдавию и Грузию. Это россиянин, который с 2020 года постоянно проживал на Украине. Там его завербовали украинские спецслужбы.

В столичном регионе он забрал из тайника самодельное взрывное устройство и систему видеонаблюдения. Бомба была замаскирована под пауэрбанк с прикрепленными магнитами. Ее собирались разместить под служебным автомобилем одного из высокопоставленных руководителей Минобороны России, водителем которого был его близкий родственник.

Взрыв планировалось осуществить дистанционно с территории Украины. Украинские спецслужбы координировали подготовку теракта через своего агента, который приехал в столицу. Кроме того, они использовали завербованную жену агента, которая жила в Миргороде Полтавской области. После взрыва агенту обещали выезд на Украину и потом в Евросоюз.

Террористам помогал житель Москвы. Он проводил разведку по местам жительства и работы военных и их семей. Этот человек отправлял фотографии и видео своим кураторам.

Для покушения на одного из военнослужащих привлекли двоих россиян. Их задачей было доставить заминированную папку с документами. Координаты этим людям предоставлял гражданин Украины Виталий Рагожа 1988 года рождения, уроженец  Краснодона Луганской области, который теперь живет в Польше.

У задержанных нашли самодельные взрывные устройства и средства связи. Детали для взрывных устройств спецслужбы противника ввозили в Россию в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях.

По нескольким статьям задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

#Москва #Минобороны России #подготовка #Украина #спецслужбы #военнослужащие #Задержание #фсб россии #теракты #покушения #самодельное взрывное устройство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 