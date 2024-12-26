ФСБ предотвратила серию покушений на руководителей Минобороны

Федеральная служба безопасности России предотвратила несколько покушений на высокопоставленных военнослужащих Минобороны, которые участвуют в специальной военной операции. Их готовили агенты украинских спецслужб.

Задержаны четверо граждан России, которые были причастны к покушениям.

Один из них приехал в Москву с Украины в ноябре 2024 года под видом депортированного лица транзитом через Молдавию и Грузию. Это россиянин, который с 2020 года постоянно проживал на Украине. Там его завербовали украинские спецслужбы.

В столичном регионе он забрал из тайника самодельное взрывное устройство и систему видеонаблюдения. Бомба была замаскирована под пауэрбанк с прикрепленными магнитами. Ее собирались разместить под служебным автомобилем одного из высокопоставленных руководителей Минобороны России, водителем которого был его близкий родственник.

Взрыв планировалось осуществить дистанционно с территории Украины. Украинские спецслужбы координировали подготовку теракта через своего агента, который приехал в столицу. Кроме того, они использовали завербованную жену агента, которая жила в Миргороде Полтавской области. После взрыва агенту обещали выезд на Украину и потом в Евросоюз.

Террористам помогал житель Москвы. Он проводил разведку по местам жительства и работы военных и их семей. Этот человек отправлял фотографии и видео своим кураторам.

Для покушения на одного из военнослужащих привлекли двоих россиян. Их задачей было доставить заминированную папку с документами. Координаты этим людям предоставлял гражданин Украины Виталий Рагожа 1988 года рождения, уроженец Краснодона Луганской области, который теперь живет в Польше.

У задержанных нашли самодельные взрывные устройства и средства связи. Детали для взрывных устройств спецслужбы противника ввозили в Россию в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях.

По нескольким статьям задержанным грозит пожизненное лишение свободы.