Суд обязал вернуть снятую с торгов картину XVI века в Россию

Хамовнический суд Москвы обязал вернуть хозяину в Россию картину XVI века «Мастерская» Херри мет де Блеса, которую сняли с торгов на аукционе Sotheby’s из-за обвинений в краже. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документы.

В 2020 году собственник принял решение продать предмет искусства, «приемлемые условия» для продажи в 2021 году предложил аукцион Sotheby’s. Однако вскоре картину сняли с аукционных торгов, так как граждане Швейцарии заявили о ее украденном статусе и уголовном деле.

По данным агентства, собственник не смог договориться о возвращении картины, «Мастерская» осталась в распоряжении Sotheby’s. Решение оставалось за судом, который принял сторону владельца картины. Сообщается, что картина и ее статус не раз проверялись, в том числе по базе данных Интерпола.