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Суд обязал вернуть снятую с торгов картину XVI века в Россию

Ранее граждане Швейцарии обвинили владельца в продаже украденной картины, после чего произведение искусства сняли с торгов, картина осталась в распоряжении аукциона Sotheby’s.
Елизавета Кондрикова 2024-12-26 08:49:27
© Фото: Sergey Petrov, news.ru, Globallookpress

Хамовнический суд Москвы обязал вернуть хозяину в Россию картину XVI века «Мастерская» Херри мет де Блеса, которую сняли с торгов на аукционе Sotheby’s из-за обвинений в краже. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документы.

В 2020 году собственник принял решение продать предмет искусства, «приемлемые условия» для продажи в 2021 году предложил аукцион Sotheby’s. Однако вскоре картину сняли с аукционных торгов, так как граждане Швейцарии заявили о ее украденном статусе и уголовном деле.

По данным агентства, собственник не смог договориться  о возвращении картины, «Мастерская» осталась в распоряжении Sotheby’s. Решение оставалось за судом, который принял сторону владельца картины. Сообщается, что картина и ее статус не раз проверялись, в том числе по базе данных Интерпола.

#Россия #картина #аукцион #суд #херри мет де блес
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