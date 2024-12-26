Пять беспилотников сбили за ночь в трех регионах РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников в ночь на четверг, 26 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Три беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Волгоградской области и по одному - в Воронежской и Белгородской областях.

Прошлой ночью российские военнослужащие уничтожили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Массированная атака была отражена в Белгородской области - сбили 26 беспилотников. Кроме того, 23 БПЛА обезвредили над территорией Воронежской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.