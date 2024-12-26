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Пять беспилотников сбили за ночь в трех регионах РФ

Три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Волгоградской области.
2024-12-26 07:55:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников в ночь на четверг, 26 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Три беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Волгоградской области и по одному - в Воронежской и Белгородской областях.

Прошлой ночью российские военнослужащие уничтожили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Массированная атака была отражена в Белгородской области - сбили 26 беспилотников. Кроме того, 23 БПЛА обезвредили над территорией Воронежской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #бпла #Украина #беспилотники #Воронежская область #Волгоградская область #белгородская область #ВСУ
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