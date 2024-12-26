«Стрела-10» уничтожила БПЛА «Лелека-100», «Валькирия» и «Фурия»

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» во время боевого дежурства в зоне ответственности мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск «Запад» сбили украинские беспилотники «Лелека-100», «Валькирия», «Фурия» и Spectator.

Расчеты ЗРК «Стрела-10» сбили украинские беспилотники противника, которые направлялись в сторону российских подразделений. Зенитчики заняли позиции, при помощи визуального наблюдения обнаружили приближающиеся дроны и произвели пуски ракет на уничтожение.

ЗРК защищает сухопутные войска и важные объекты от атак с воздуха в условиях их визуальной видимости.

Комплекс может сбивать самолеты, вертолеты и дроны. Он дает возможность вести огонь с места и на ходу.

Бойцы из расчетов ЗРК «Стрела-10» постоянно ищут в небе воздушные цели. Если они замечают объект, который не отвечает на запрос «свой - чужой», то берут его на сопровождение и готовы сбить.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.