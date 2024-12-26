МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Стрела-10» уничтожила БПЛА «Лелека-100», «Валькирия» и «Фурия»

Зенитчики прикрыли позиции мотострелков в зоне СВО.
2024-12-26 06:28:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» во время боевого дежурства в зоне ответственности мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск «Запад» сбили украинские беспилотники «Лелека-100», «Валькирия», «Фурия» и Spectator.

Расчеты ЗРК «Стрела-10» сбили украинские беспилотники противника, которые направлялись в сторону российских подразделений. Зенитчики заняли позиции, при помощи визуального наблюдения обнаружили приближающиеся дроны и произвели пуски ракет на уничтожение.

ЗРК защищает сухопутные войска и важные объекты от атак с воздуха в условиях их визуальной видимости.

Комплекс может сбивать самолеты, вертолеты и дроны. Он дает возможность вести огонь с места и на ходу.

Бойцы из расчетов ЗРК «Стрела-10» постоянно ищут в небе воздушные цели. Если они замечают объект, который не отвечает на запрос «свой - чужой», то берут его на сопровождение и готовы сбить.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #бпла #мотострелки #беспилотники #Зенитчики #ЗРК «Стрела-10» #группировка войск запад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 