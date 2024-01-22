МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Аллигаторы» поразили опорный пункт националистов на Краснолиманском направлении

В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.
2024-01-22 06:44:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических Сил поразила украинских боевиков и опорный пункт противника на Краснолиманском направлении.

Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены.

«Сегодня выполняли боевую задачу по уничтожению опорных пунктов и живой силы противника. Во время выполнения задачи выполняли противоракетные маневры с отстрелом ложных тепловых целей. Благодаря нашему инженерному составу вся техника работает исправно. Задача выполняется при любых погодных условиях», - рассказывает летчик ударного вертолета Ка-52.

В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #ка-52 #вертолет #СВО #краснолиманское направление
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»