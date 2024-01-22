«Аллигаторы» поразили опорный пункт националистов на Краснолиманском направлении

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических Сил поразила украинских боевиков и опорный пункт противника на Краснолиманском направлении.

Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены.

«Сегодня выполняли боевую задачу по уничтожению опорных пунктов и живой силы противника. Во время выполнения задачи выполняли противоракетные маневры с отстрелом ложных тепловых целей. Благодаря нашему инженерному составу вся техника работает исправно. Задача выполняется при любых погодных условиях», - рассказывает летчик ударного вертолета Ка-52.

В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.