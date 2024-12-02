Следовавший из Томска в Пхукет самолет экстренно сел в Новосибирске

Следовавший из Томска в Пхукет самолет авиакомпании Azur Air экстренно сел на в аэропорту Толмачево Новосибирска. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, экипаж принял решение совершить посадку из-за технической неисправности. Отмечается, что на борту находились более 300 пассажиров.

«Посадка произведена благополучно. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события», - говорится в сообщении ведомства.

По данным авиакомпании, пассажиров лайнера направят в пункт назначения на резервном воздушном судне.

В настоящий момент проводят надзорные мероприятия в части исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг.