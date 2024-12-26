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В Иране впервые совершил рейс самолет без единого мужчины на борту

В международном аэропорту Шахид Хашеминежад приземлился самолет, которым управлял полностью женский экипаж.
Никита Матосов 2024-12-26 03:05:48
© Фото: Victor Lisitsyn, GlobalLookPress

В Иране впервые в истории гражданской авиации выполнен рейс без участия мужчин. Самолет, на борту которого находились только женщины в качестве членов экипажа и пассажиров, приземлился в Мешхеде.

«Самолет перевез 110 гражданок Ирана и был пилотируемым Шахрзад Шамс - первой женщиной-пилотом в стране», - сообщает государственное иранское агентство IRNA.

Завершился этот «исторический рейс» удачно в международном аэропорту Хашеминежад. Все члены экипажа внесли значительные изменения в иранскую авиацию, открыв новые горизонты для женщин в этой сфере.

#в стране и мире #Иран #гражданская авиация #женский экипаж
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