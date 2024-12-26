В Иране впервые совершил рейс самолет без единого мужчины на борту

В Иране впервые в истории гражданской авиации выполнен рейс без участия мужчин. Самолет, на борту которого находились только женщины в качестве членов экипажа и пассажиров, приземлился в Мешхеде.

«Самолет перевез 110 гражданок Ирана и был пилотируемым Шахрзад Шамс - первой женщиной-пилотом в стране», - сообщает государственное иранское агентство IRNA.

Завершился этот «исторический рейс» удачно в международном аэропорту Хашеминежад. Все члены экипажа внесли значительные изменения в иранскую авиацию, открыв новые горизонты для женщин в этой сфере.