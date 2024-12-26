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Такси в центре Нью-Йорка въехало в толпу пешеходов

По данным полиции, шестеро человек в различном состоянии доставлены в больницу.
Карина Тазетдинова 2024-12-26 03:01:55
© Фото: koat7news, х.com © Видео: AlternativMedi3, х.com

Такси врезалось в толпу пешеходов в Нью-Йорке. Из-за аварии пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них есть ребенок, передает Fox News.

«Такси врезалось в группу пешеходов в оживленном Нью-Йорке , в результате чего в знаковом туристическом месте в Рождество пострадали не менее шести человек», — следует из данных канала.

Авария произошла в канун Рождества, который протестанты и католики отмечают 25 декабря. 58-летний водитель въехал в пешеходов примерно в 16:00 на Геральд-сквер в центре Манхэттена. Площадь является популярным туристическим местом, особенно в праздничный сезон.

По данным полиции, шестеро пациентов в различном состоянии были доставлены в больницу. Среди пострадавших есть 9-летний мальчик — у него рваная рана ноги.

#сша #Рождество #авария #Нью-Йорк #ДТП #такси
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