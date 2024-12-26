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Евросоюз намерен ввести санкции против «теневого флота РФ»

26 декабря стало известно о повреждении трех кабелей в Балтийском море.
Карина Тазетдинова 2024-12-26 23:37:31
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Global Look Press

Европейский союз намерен ввести санкции против «теневого флота России». Такое решение было принято из-за инцидента в Балтийском море, следует из заявления ЕК и главы евродипломатии Каи Каллас.

«Подозреваемое судно является частью теневого флота России, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции», — написано в документе.

Дело в том, что 26 декабря стало известно о повреждении трех кабелей в Балтийском море. При этом, пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций Эстонии, заявила, что причины пока неизвестны.

Помимо санкций, ЕС решили усилить защиту подводных кабелей. Сейчас Брюссель работает с финскими властями над выяснением обстоятельств.

#эстония #Финляндия #Балтийское море #глава Еврокомиссии #судно #кабель #кая каллас
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