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ЗРК «Бук» поразил украинский БПЛА «Юпитер» в зоне спецоперации

«Бук» нужен для поражения воздушных целей - боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб.
2024-12-26 07:06:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало, как работает расчет зенитного ракетного комплекса «Бук». На кадрах он поразил украинский БПЛА «Юпитер».

Пусковая установка ЗРК «Бук-М1-2» выезжает на огневую позицию, останавливается и переходит в боевую готовность, дальше заветный сигнал «Вижу цель». С командного пункта приходит приказ уничтожить беспилотник. «Пуск» - и украинский дрон стерт в пыль.

В зоне СВО такие комплексы прикрывают войска, командные пункты, штабы, а также населенные пункты, где находятся мирные жители. «Бук» предназначен для поражения воздушных целей - боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб.

Командир батареи с позывным Каракурт пожелал товарищам успехов на полях сражения. Он вспомнил историю о своем дедушке, который был сыном полка и в свои 11 лет смог забрать в плен двух фашистских захватчиков. Теперь его семья гордится и его подвигами на передовой.

Материал подготовили Карина Тазетдинова и Николай Баранов. 

#ВС РФ #ЗРК #Бук #бпла #воздушные цели
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