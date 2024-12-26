В Сумах второй раз за день прогремели взрывы

В Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ.

Ранее это же издание уже сообщало о взрывах в городе в четверг. Подробности не приводятся.

В Киевской области 26 декабря тоже зафиксированы взрывы, сообщила областная военная администрация.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 14.18 объявлена в Сумской и Харьковской областях.

Накануне сообщалось о взрывах в нескольких городах Украины.